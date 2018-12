Calcio, scontri a Buenos Aires dopo la vittoria del River Plate

Buenos Aires (askanews) - È stata una notte di scontri a Buenos Aires fra i tifosi del River Plate e gli agenti che hanno lanciato lacrimogeni e sparato proiettili di gomma in risposta ai lanci di bottiglie.In 60mila sono scesi in piazza per festeggiare la vittoria della Copa Libertadores contro i rivali del Boca Juniors. La partita si è svolta a Madrid, a decine di migliaia di chilometri da Buenos Aires, dopo gli incidenti del 24 novembre, quando i tifosi del River Plate hanno assalito il pullman del Boca ferendo alcuni calciatori, con conseguente annullamento della partita.