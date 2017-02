Campionati italiani di badminton: trionfo di Rosario Maddaloni

Roma, (askanews) - Rosario Maddaloni trionfa ai 41esimi campionati italiani assoluti di badminton, che si sono conclusi al Palabadminton di Milano. Grande tifo e spalti gremiti nel palazzetto lombardo per la competizione che ha assegnato il titolo tricolore nelle cinque specialità in gara. Il torneo è stato certamente caratterizzato dalla tripletta fatta registrare da Rosario Maddaloni (Fiamme Oro) capace di imporsi nel singolare maschile, nel doppio maschile e nel doppio misto.Il primo titolo per il poliziotto è arrivato nel singolare maschile, dove opposto al giovanissimo Fabio Caponio (Pol. Santeramo), ha avuto bisogno di due set (21-10; 21-16) per confermarsi campione italiano. Il secondo successo è arrivato invece nel doppio misto, dove il talento campano, non era mai riuscito a vincere ed invece in coppia con Gloria Pirvanescu ha sconfitto in due set (21-11; 21-13) gli altoatesini Kevin Strobl /Marah Punter (CS Aeronautica/ASV Malles). A sigillare la sua splendida partecipazione alla kermesse tricolore è arrivata la vittoria nel doppio maschile con il compagno delle Fiamme Oro, Giovanni Greco, con il quale al termine di un match molto equilibrato soprattutto nel primo parziale ha superato la coppia piemontese formata dagli agguerriti Giacomo Battaglino e Marco Mondavio (Acqui Badminton/SSV Bozen) in due set (24-22; 21-14).Il quarto titolo del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro è arrivato con Jeanine Cicognini, anch'essa artefice di una tripletta personale, visto che con la vittoria di Milano è la quinta atleta nella storia a vincere almeno tre allori consecutivi.