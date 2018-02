Campriani a PyeongChang: il discorso di Tokyo 2020 è chiuso

Pyeongchang (askanews) - "Il discorso di Tokyo è chiuso": lo due volte Nicolò Campriani, già vincitore di tre medaglie d'oro olimpiche nel tiro a segno, ma che dopo l'incredibile trionfo di Rio 2016 non ha più preso in mano la carabina. Ora lavora per il Cio e a PyongChang è venuto in vesta di dirigente. "Il discorso del 2020 - ha detto ai cronisti a Casa Italia - è chiuso e si può dire che assolutamente sia chiuso, l'ho detto: prima ancora di parlare di Tokyo io devo ancora sparare quel primo colpo e devo fare pace con il mio sport. Quindi per quanto mi riguarda il discorso di Tokyo è chiuso e forse la notizia negativa per l'Italia è che mi sto veramente divertendo nel nuovo ruolo e forse è arrivato il momento di fare altro e definire un po' quello che voglio fare da grande".