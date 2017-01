Cancellata la nona tappa della Dakar 2017 causa di una frana

Buenos Aires (askanews) - La Dakar si conferma una delle più pericolose e difficili corse automobilistiche al mondo. La nona frazione dell'edizione 2017, da Salta a Chilecito in Argentina, è stata cancellata a causa di una gigantesca frana causata da una tempesta. L'ondata di maltempo sta mettendo in ginocchio la zona. Fango e detriti hanno ostruito il tratto conclusivo del percorso, rendendo impossibile ai concorrenti il raggiungimento del bivacco in quella che era considerata la tappa regina di questa edizione.Scartata anche l'ipotesi di un tracciato alternativo, perché trattandosi di strade di alta montagna, il transito dei camion, una delle categorie in gara, è stato ritenuto troppo pericoloso. Si tratta della seconda tappa cancellata in questa edizione a causa del maltempo.