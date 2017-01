Carlitos Tevez sbarca a Shanghai, scene di delirio all'aeroporto

Shanghai (askanews) - Un bagno di folla in delirio per Carlitos Tevez, al suo arrivo a Shanghai, in Cina. L'aeroporto di Pudong è andato in tilt per salutare il nuovo acquisto dello Shanghai Shenhua. Una ressa di giornalisti e tifosi, ma anche tanti curiosi che volevano semplicemente vedere dal vivo il calciatore più pagato della storia.L'asso argentino, ex Manchester United ed ex Juventus, è stato ricoperto d'oro: quasi 80 milioni di euro per giocare nel campionato cinese per due stagioni. "Per un calciatore del genere un club come il Manchester United potrebbe spendere dieci milioni, ma se un club cinese vuole portare uno come Tevez a giocare la Chinese Super League deve spendere molto di più", spiega questo tifoso."Spero che Tevez possa portare gloria allo Shenhua - aggiunge - non dico di vincere subito la Champions asiatica ma mi basterebbe che lo Shenhua arrivase tra i primi otto".L'attaccante, visibilmente divertito, quasi spaventato da una simile accoglienza, inizia ora una fase di allenamenti. Tre settimane per trovare la condizione migliore in vista del match dell'8 febbraio a Hongkou, dove lo Shenhua si giocherà l'accesso alla fase a gruppi della Champions League asiatica.