Cartoline da PyeongChang, al Villaggio olimpico si balla

PyeongChang (askanews) - Il suono di un tamburo tradizionale coreano ha aperto uno spettacolo di danza che ha unito il passato e la musica pop per festeggiare l'ingresso delle delegazioni olimpiche al Villaggio di PyeongChang. Un piccolo spettacolo nel quale le due anime della Sud Corea, antica e moderna, hanno mostrato una volta di più come sia possibile la loro convivenza.Oltre alla musica, nel Villaggio olimpico, abbiamo incontrato poi un'altra piccola storia, tutta a cinque cerchi: quella della squadra del Togo, arrivata a PeyongChang con divise sgargianti, tanti sorrisi e due sole atlete in gara, una di loro è la sciatrice di fondo Mathilde-Amivi Petitjean. Benvenuti alle Olimpiadi.