Champions, Ancelotti: "Con il Psg sarà una gara difficile"

Napoli (askanews) - "All'andata diamo il peso giusto, ormai è il passato, ora siamo concentrati su domani, dobbiamo giocare bene sul campo, oppure una partita già difficile diventa impossibile". Parola di Carlo Ancelotti alla vigilia di un match che può valere una virtuale qualificazione al turno successivo per il Napoli. Dopo il pareggio dell'andata, stretto per gli azzurri, domani si replica al San Paolo. "Il risultato non ci ha premiato all'andata - dice Ancelotti - ma non è venuto fuori per caso. Potevamo essere più concreti, ma dobbiamo fare qualcosa di straordinario per vincere". Si preannuncia il sold out.Rispetto al suo Psg, una squadra completamente diversa: "con me era in costruzione, ora il progetto si sta realizzando, manca poco per l'obiettivo finale di vincere la Champions o di essere tra le squadre più forti in Europa e s'è realizzato forse perché il PSG è tra le più forti d'Europa""Le grandi squadre giocano per vincere, non per fare speculazioni sulla classifica, anche perché è difficile farle. Il fatto che sia tutto equilibrato è positivo per noi, all'inizio col sorteggio non era così, eravamo la terza ruota del carro, ora siamo lì".