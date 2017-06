Cardiff (askanews) - C'è tanta delusione in casa Juventus dopo la sconfitta in finale di Champions League per 3-1 contro il Real Madrid. Il portiere bianconero Buffon analizza così la gara: "Hanno meritato la vittoria, è chiaro che si può discutere di tutto. Squadre così forti abituate a giocare e a vincere queste gare poi sono anche fortunate, ogni minimo episodio condanna le loro avversarie e va a favore loro".