Champions, il Barcellona crolla a Parigi, L.Enrique: "Colpa mia"

Roma, 15 feb. (askanews) - Una batosta così il Barcellona non se la ricordava dalla notte dei tempi. Travolto da un Paris Saint Germain indemoniato a Parigi nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Quattro a zero. Doppietta di Di Maria, più Draxler e Cavani. "E' solo colpa mia", ha detto il tecnico blau grana Luis Enrique."Fiducia totale nei miei giocatori, ora è il caso di parlare degli allenatori. Quando le cose non vanno bene sono loro che devono prendersi le responsabilità. E E io mi prendo le mie""Non è difficile da spiegare - ha aggiunto Luis Enrique - i nostri avversari sono stati migliori di noi fin dall'inizio. Erano più forti sul pressing e sul possesso palla. Sono stati chiaramente superiori".Entusiasta il tecnico del club francese Unai Emery: "Oggi, sono molto contento, la squadra ha giocato una grande partita a livello individuale e collettivo, un grande spirito che ha fatto entusiasmare i tifosi".