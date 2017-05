Champions: il Real prenota la finale, Zidane: "Ma non è finita"

Roma, (askanews) - Un grandioso Cristiano Ronaldo regala mezza finale di Champions League al Real Madrid. Il campione ha messo a segno una tripletta nel derby d'andata della semifinale che si è chiuso per 3 a 0 contro l'Atletico Madrid. Ma per il tecnico Zinedine Zidane, è ancora presto per cantare vittoria, la finale va conquistata: "Guardando la partita e il risultato possiamo dire che siamo stati più bravi, il 3-0 significa che abbiamo fatto un grande match, ma c'è ancora il ritorno e dobbiamo lavorare sodo, bisogna combattere per arrivare in finale".Imperativo restare concentrati, la squadra, intanto, si gode la vittoria, merito soprattutto di Ronaldo."Che posso dire? E' il miglior giocatore al mondo - dice l'attaccante del Real Madrid Karim Benzema - è sempre pronto a intervenire quando serve e ancora una volta ha fatto una partita fantastica".