Torino, 11 mar. (askanews) - Tutto è pronto per la partita tra Juventus e Atletico Madrid che si giocherà martedì 12 marzo alle ore 21.00 all'Allianz Stadium di Torino. Nella gara d'andata, giocata lo scorso 20 febbraio, la squadra spagnola ha vinto per 2-0 grazie alle reti di Gimenez e Godin. Ora i bianconeri tentano l'impresa e puntano a ribaltare il risultato dell'andata. Per entrambe le squadre in giornata allenamento di rifinitura.