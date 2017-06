Madrid (askanews) - Festa rimandata di qualche ora per via degli attentati di Londra ma il Real Madrid ha voluto ugualmente festeggiare il trionfo in Champions League, il secondo consecutivo, a Madrid. Domenica sera il pullman scoperto con a bordo i Blancos campioni d'Europa per la dodicesima volta ha fatto il giro d'onore da Puerta del Sol, a Plaza de Cibeles, poi il gran finale allo stadio Santiago Bernabeu.