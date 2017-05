Champions League, Allegri: bravi con Monaco, non era facile

Monaco (askanews) - "I ragazzi hanno fatto una bella partita, nel secondo tempo quando c'era da difendere nel modo giusto l'hanno fatto, non era facile perché il Monaco ha giocatori di grande talento e veloci, quindi i ragazzi sono stati bravi a non concedere ripartenze". Lo ha detto Massimiliano Allegri dopo la vittoria della Juventus contro il Monaco per 2 a 0 nella partita di andata delle semifinali di Champions League. "Abbiamo fatto un passo in avanti, ma non quello definitivo", ha aggiunto.