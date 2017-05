Champions League, il Real Madrid si prepara per la finale

Madrid (askanews) - Si avvicina la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid a Cardiff, con la squadra di Allegri che va a caccia del Triplete. I merengues, che puntano a diventare la prima squadra in assoluto a vincere la Champions League per due anni consecutivi sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli. In caso di trionfo dei bianconeri, la squadra guidata da Allegri sarebbe il nono club a vincere il Triplete, vale a dire campionato, coppa nazionale e Coppa Campioni/Champions nella stessa stagione.