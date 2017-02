Champions, Real Madrid-Napoli 3-1. Sarri: non siamo lontanissimi

Madrid (askanews) - "Il Real Madrid ha fatto la migliore patrita degli ultimi 3 mesi, le ho viste tutte. Noi non abbiamo fatto una delle nostre migliori prestazioni, quindi se andiamo ai nostri massimi livelli, probabilmente non siamo ancora lì ma non siamo neanche lontanissimi. La partita si può fare".Così il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri dopo la sconfiotta per 3 a 1 contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu, nel match di andata valevole per gli ottavi di finale di Champions League.Il Napoli è andato in vantaggio con il goal di Insigne all'ottavo minuto del primo tempo ma i galacticos hanno reagito e rimontato con le reti di Benzema, Kroos e Casemiro.Duro il commento del presidente partenopeo, Aurelio De Laurentiis: "È mancata la cazzimma".Il ritorno è previsto al San Paolo di Napoli il 7 marzo 2017.