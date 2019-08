Colombia in festa per vincitore del Tour de France Egan Bernal

Zipaquira, 8 ago. (askanews) - Ritorno a casa da eroe per Egan Bernal, il trionfatore del Tour de France 2019. Il corridore del Team Ineos è tornato nella città di Zipaquira, dov'è nato e cresciuto, per godersi la festa con amici e tifosi.A 22 anni è il più giovane vincitore della corsa francese dal secondo dopoguerra ad oggi e terzo più giovane di sempre ed è anche il primo colombiano ad aver vinto la Grande Boucle."Felicità mi sento orgoglioso, la verità è che mi sento molto orgoglioso di aver portato questa maglia in Colombia e ancora di più a Zipaquira" ha detto il giovane ciclista che guardando al futuro si augura di collezionare altre vittorie.