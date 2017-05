Con la nuova Discovery alla scoperta delle montagne d'Abruzzo

Amatrice, (Askanews) - Il fuoristrada tra le splendide montagne del parco nazionale del Gran Sasso e dei monti della Laga a bordo della nuova Land Rover Discovery. Un'emozione resa possibile grazie al 'ride and drive' effettuato in occasione della "Discovery humanitarian expedition ad Amatrice, Amatrees - le radici del cuore".La partenza da Castel Sant'Angelo ha visto il corteo Discovery districarsi nel traffico romano fino alla Salaria direzione Amatrice. La città laziale che porta ancora ben visibili tutte le ferite del sisma dello scorso anno e che ha potuto 'riavere' la sua piazza proprio grazie a Land Rover è stata la base di partenza per il primo ride & drive verso l'antico borgo di Santo Stefano in Sessanio, in provincia dell'Aquila. A bordo della nuova Discovery, anche per i neofiti del fuoristrada gli impervi sentieri delle montagne abruzzesi possono essere affrontati con tranquillità grazie alle tradizionali potenza, comfort e affidabilità alle quali si è aggiunto, in questa ultima versione, il massimo livello di infotainment e connettività.Da Santo Stefano in Sessanio, dove la spedizione ha soggiornato, la mattina successiva si è ripartiti per un nuovo ride&drive verso Rocca Calascio. Il percorso, più impegnativo di quello precedente, ha permesso di apprezzare la nuova Discovery nelle sue caratteristiche più sportive: potenza (con motori fino 340 CV) e agilità, grazie anche al peso ridotto reso possibile dalla scocca composta per l'85% di alluminio. L'elettronica la fa da padrone e consente un controllo totale sugli assetti di guida rendendo il fuoristrada un'esperienza davvero alla portata di tutti.Dopo circa due ore di divertenti arrampicate e discese, arriviamo a Rocca Calascio, paesino a 1.450 metri sul livello del mare dal quale si gode di un panorama davvero straordinario. Il viaggio è finito, si torna a Roma.