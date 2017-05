Coni, Malagò: premier Trudeau impressionato da festa per Totti

Roma (askanews) - "È impressionante che stamattima il premier canadese Trudeau la prima cosa che ha detto: questo è lo stadio dove c'è stata la festa di Totti? Non ha parlato del risultato della Roma, ho seguito e visto la festa, è stata una cosa unica al mondo, non pensavo di vedere una cosa del genere. C'è un fenomeno di globalizzazione che va molto oltre il concetto della squadra". Lo ha detto il Presidente del Coni Giovanni Malagò in occasione della visita allo stadio Stadio Olimpico di Roma del premier canadese Justin Trudeau ospite d'onore dell'evento "Open Goal" promosso insieme a Coni e As Roma. Il premier canadese ha patrocinato la squadra di rifugiati per un evento che vuole sottolineare come il calcio sia strumento di integrazione e inclusione.