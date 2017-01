Libreville (askanews) - Immagini e colori della Coppa D'Africa: l'Algeria delude ancora in Gabon. La squadra favorita per la vittoria finale perde 2-1 con la Tunisia e per accedere ai quarti dovrà battere il Senegal e guardare quanto accadrà nel match tra Tunisia e Zimbawe. Il Senegal invece festeggia il passaggio ai quarti dopo la vittoria per 2 a 0 sullo Zimbabwe.