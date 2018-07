Cristiano Ronaldo passa alla Juventus: un affare da 105 milioni

Torino (askanews) - Adesso è ufficiale: Cristiano Ronaldo è un giocatore della Juventus. Dopo giorni di indiscrezioni è arrivato il comunicato del Real Madrid che - dal sito ufficiale delle merengues - ha ringraziato il campione portoghese per i nove anni vincenti vissuti insieme.L'arrivo di CR7 a Torino è atteso nei prossimi giorni. Il nuovo attacante bianconero volerà direttamente dalla Grecia, dove si trova in vacanza.Ronaldo passa in bianconero per 105 milioni di euro che andranno nelle casse del Real Madrid. Decisivo il viaggio di Andrea Agnelli, presidente della Juventus, verso Kalamata per incontrare Cristiano Ronaldo, in vacanza a Navarino. Agnelli è salito stamattina su un volo privato, in partenza dall aeroporto di Pisa. La Juventus partirà il 23 luglio per la tournée negli Stati Uniti con il suo nuovo campione.