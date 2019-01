Dakar 2019, in gara anche un pilota con sindrome di Down

Lima (askanews) - Padre e figlio insieme in gara alla Dakar 2019, la corsa automobilistica più difficile al mondo. Nulla di particolarmente straordinario se non fosse che il 24enne Lucas Barròn, figlio di Jacques, ha la sindrome di Down.Un nuovo passo nell'abbattimento delle barriere proprio nel rally simbolo di forza e determinazione. Nelle edizioni precedenti hanno partecipato alla Maratona del deserto piloti portatori di handicap, che nonostante le loro menomazioni, hanno compiuto imprese straordinarie. Questa volta tocca a Lucas, che farà da copilota al padre. "Se vuoi fare qualcosa di speciale, lavora duro e arriverai alla meta" dice il giovane.Lucas e il padre si sono preparati a lungo per questa sfida."Lui è gli occhi della macchina, ha il compito di segnalare se ci sono altri veicoli in arrivo o ostacoli improvvisi. Questa non è una pista, bisogna davvero avere un bravo copilota per evitare gli incidenti" spiega Jacques.La Dakar, il rally più pericoloso e lungo del mondo, si terrà interamente in Perù, patria di Lucas, dal 6 al 17 gennaio 2019.