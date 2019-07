FAI Brumotti per l'Italia, tappa a Napoli

“È bello biciclettare per l’Italia, ma ci sono certe tappe che dovrebbero essere obbligatorie” ha dichiarato oggi Vittorio Brumotti all’Ospedale Santobono-Pausilipon, prima della partenza della tredicesima tappa del suo tour “FAI Brumotti per l’Italia”. Il campione di road bike freestyle questa mattina ha infatti visitato l’ospedale pediatrico napoletano dove Intesa Sanpaolo, sponsor del tour, ha di recente aperto un asilo nido per bambini lungodegenti, portando ai piccoli pazienti regali e tutta la sua carica positiva.Il viaggio in bicicletta attraverso l’Italia di Brumotti, 1600 chilometri divisi in 17 tappe all’insegna di sport, arte, natura e solidarietà, si concluderà il prossimo 04 luglio a San Giovanni Rotondo (Foggia).