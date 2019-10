Festival dello Sport 2019: coltivare un fenomeno

Trento, 13.10.19 - In occasione della seconda edizione del Festival dello Sport 2019, si sono ritrovati a Trento decine di ospiti d'eccezione provenienti da ogni angolo del Mondo, oltre a migliaia di appassionati di ogni età. Il tema della manifestazione, "Il fenomeno, i fenomeni", ha messo in risalto le unicità dei grandi campioni coinvolti.

A Palazzo Roccabruna è stata attivata la Monograno Felicetti Lounge, per accogliere atleti, ospiti d’onore, giornalisti e testimonial. La cucina tecnica e creativa dello Chef stellato Alessandro Gilmozzi, interpreta in modo unico una pasta di montagna pura e tenace, come i migliori atleti, dando vita ad espressioni gastronomiche capaci di emozionare.