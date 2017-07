Francesco Totti lancia la maglietta numero 10 sullo Spazio

Roma, (askanews) - Ok, io ci sto! Pronto per il lancio! Francesco Totti accetta la sfida lanciata sul profilo Twitter dall'As Roma all'azienda aerospaziale Avio, che ha la sede principale a Colleferro."Dopo il pallone in Curva, che ne dite della maglia numero 10 nello spazio?", si legge sul social network. "Ok, io ci sto!", scrive il neo-dirigente Totti, twittando un video in cui autografa la sua numero 10 "pronta per il lancio nello spazio". E la Avio ha confermato, sempre su Twitter: ""E se ci pensassimo noi?".