Giro D'Italia U 23, vince Sivakov, maglia verde a Dlaimini

Roma, (askanews) - Il Giro d'Italia under 23 è di PavelSivakov. Il ventenne russo ha difeso la maglia anchenell'ultima tappa da Francavilla al Mare a Campo Imperatore, in un'edizione caratterizzata anche dalla vittoria della Maglia Verde Friliver Sport, come miglior scalatore, da parte del sudafricano Nicholas Dlaimini, al quale abbiamo chiesto cosa ha significato questa vittoria"Vincere la maglia verde è molto importante per me: la mia squadra è stata bravissima per tutto il Giro, con vittorie di tappa e bei rislutati individualei, abbiamo lavoratoi come una vera squadra e fatto grandi cose: sono veramente riconoscente alla squadra".Da quanto tempo si allena per questo risultato?"Da quando ho cominciato... Speravo di potere vincere la maglia e dalla prima fuga che ho fatto, giorni fa, indossando la maglia per la prima volta, mi son reso conto di poterla tenere".