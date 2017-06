Madrid (askanews) - Gli attentati di Londra non fermano le celebrazioni dei tifosi del Real Madrid che hanno festeggiato la vittoria della Champions contro la Juventus. A Cardiff al "Millenium Stadium" e al Bernabeu di Madrid è esplosa la gioia per la conquista della Coppa per il secondo anno consecutivo. I Galacticos si aggiudicano il titolo di campioni d'Europa e la folla ha invaso le strade di Madrid.