Il mondo della F1 ai funerali di Niki Lauda

Vienna, 29 mag. (askanews) - Migliaia di persone hanno affollato il Duomo di Santo Stefano a Vienna per i funerali dell'indimenticabile campione di Formula 1 Niki Lauda, morto il 20 maggio 2019 a 70 anni.Trecento ospiti che rappresentano la storia della Formula 1. Tra gli altri, al rito funebre c'erano anche l'ex boss della F1 Bernie Ecclestone e il team Mercedes al completo, con Lewis Hamilton e il direttore esecutivo Toto Wolff. Alain Prost e Gerhard Berger i più commossi. E ancora Nico Rosberg. Il presidente della F1 Chase Carey. Daniel Bruehl l attore che ha impersonato Lauda nel film Rush e l ex governatore della California, Arnold Schwarzenegger. Naturalmente ha partecipato anche una delegazione della Ferrari, con Mattia Binotto e Jock Clear perché, come diceva lo stesso Niki: "La mia testa è la con la Mercedes, il mio cuore con la Ferrari".E c'era anche l'amico ed ex presidente del cavallino rampante, Luca Cordero di Montezemolo.A dare l'ultimo saluto a Lauda, il presidente della Repubblica d'Austria Alexander Van der Bellen, che ha pronunciato una toccante orazione funebre definendolo come "un esempio per l'Austria", l'ex cancelliere Sebastian Kurz e il principe Alberto di Monaco con la moglie.Il casco era poggiato sul feretro del campione che aveva chiesto di essere sepolto con addosso la tuta rossa della Ferrari con cui vinse i mondiali del 1975 e del 1977.