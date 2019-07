Il sogno di una società milanese: in 50 scaleremo il Monte Bianco

Courmayeur, 1 lug. (askanews) - Parlando di team building è facile trovare aziende e tutor che spiegano ad altri come fare le cose. Questa volta, però, 50 tra dipendenti e dirigenti di una di queste società di consulenza, hanno scelto di mettersi in gioco in prima persona e di puntare letteralmente in alto, scalando il Monte bianco entro il 2020.La Methodos è una società milanese specializzata nei processi di change management organizzativo e culturale che, con il progetto M4810 Expedition 2020, in due anni sul tetto d'Europa, intende promuovere un percorso di crescita mentale e fisica, una vera palestra di cambiamento, con lo scopo di mettere concretamente in pratica il concetto di "Changeability".Cinque gli step intermedi: il primo dei quali è stata la Methodos Red Week che si è tenuta dal 22 al 30 giugno 2019 - in occasione del 40esimo compleanno della società - a Courmayeur; sette giorni di esperienze, emozioni, training e workshop.Le escursioni preparatorie della scalata prevista per il 2020 si svolgono comunque con il supporto del Wwf e sotto la tutela di esperte guide alpine della Società Guide Alpine del Cai di Courmayeur.Durante la Red Week, inoltre, i consulenti di Methodos sono stati impegnati anche come tutor dei dirigenti di importanti aziende clienti che hanno affrontato un programma per rafforzare la performance attraverso l'incremento della fiducia reciproca, l'allineamento sulle priorità strategiche e l'efficacia operativa.