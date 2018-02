Roma, (askanews) - Il suggestivo hyperlapse dell'Olympic Park di Gangneung, la seconda sede principale delle gare delle Olimpiadi invernali diPyeongChang, in Corea del Sud.Una carrellata notturna, attraverso le strutture e gli stadi in cui si tengono le competizioni, tra flash, atleti e spettatori che passeggiano, con l'effetto a tutta velocità. Per finire sui cinque cerchi olimpici illuminati.