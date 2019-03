Inter, Spalletti: una grande partita contro un grande avversario

Milano, 18 mar. (askanews) - "Hanno vinto una grande partita contro un grande avversario, è stato un bellissimo derby, bellissimo vedere tanta gente di tutte e due le tifoserie allo stadio che vogliono divertirsi". Così Luciano Spalletti dopo il derby vinto dall'Inter che ha battuto il Milan 2 a 3.L'allenatore rossonero Gattuso a fine partita torna sulla reazione stizzita di Kessie alla sostituzione e sulla discussione con Biglia. "Non posso accettare che anche se uno è nervoso e non gioca bene, non dà la mano al compagno, qua non siamo all'asilo mariuccia c'è mancanza di rispetto ad una società gloriosa e alle persone che lavorano in questo gruppo, sinceramente io sono molto deluso".