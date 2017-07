Juve, Arriva l'Allianz Stadium e la doppia J nel logo

Torino (askanews) - La vecchia signora si rifà il look. Con un video pubblicato sui social network la Juventus ha fatto sparire il vecchio simbolo facendo apparire le due J stilizzate. Il logo già svelato a gennaio servirà a identificare i bianconeri non solo come una squadra di pallone ma come un brand internazionale. Rappresenta la Juventus in tutta la sua essenza, dalle strisce allo Scudetto, e ovviamente la J: in altre parole i tre elementi che costituiscono il DNA bianconero, e che vengono fusi in un simbolo unico, universale, che rappresenta una squadra di calcio ma anche un'identità, un'appartenenza e una filosofia. Verrà usato ovunque dallo stadio al merchandising fino alle insegne degli store ufficiali. E, nel segno del cambiamento, anche lo stadio si chiamerà da ora Allianz Stadium. Il club 9 anni fa aveva già venduto il "diritto del nome", insieme alla gestione della tribuna Premium da 650 persone e al 50% degli Sky box, alla società SportFive per complessivi 75 milioni fino al 2023.