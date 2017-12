Le mascotte per Tokyo 2020 scelte dai bambini giapponesi

Tokyo, (askanews) - Sono iniziate nelle scuole elementari del Giappone le votazioni per scegliere le mascotte per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Fino al 22 febbraio 2018 i bambini di ogni scuola giapponese - nel paese come all'estero - potranno scegliere la mascotte preferita. Il vincitore sarà annunciato il 28 febbraio.Dall'orsetto lavatore al supereroe, gli organizzatori dei Giochi di Tokyo hanno svelato una lista ristretta di tre coppie di mascotte ufficiali per il 2020. Le figure olimpiche e paralimpiche, che celebrano temi come armonia, diversità e capacità di resistenza, sono state presentati in una scuola elementare di Tokyo.Dopo le accuse di plagio sul primo logo delle Olimpiadi, gli organizzatori locali hanno preferito lasciare ai bambini la selezione delle mascotte per Tokyo 2020.