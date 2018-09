Lebron James all'esordio con i Lakers: voglio migliorare ancora

Los Angeles (askanews) - Lebron James è pronto all'esordio in Nba coi Los Angeles Lakers e nella sua prima uscita ufficiale in gialloviola chiarisce che essere una leggenda del basket, a 33 anni, non lo distoglie dal suo obiettivo: migliorare ancora."Sono sempre in un processo di apprendimento, non importa a che punto sia nella mia carriera - ha detto nella presentazione alla stampa - Sono sempre al punto in cui voglio imparare dai compagni e dagli allenatori. Guardo avanti per vedere cosa posso apprendere e come si possono condividere idee per migliorare il nostro gioco".La spinta a migliorarsi non scalfisce comunque le sue certezze: a chi gli chiede cosa lo metta sotto pressione la risposta è un granitico "niente".