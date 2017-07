Leo Messi e Antonella Roccuzzo sposi a Rosario

Rosario (askanews) - La pulce prende moglie. Grande festa a Rosario dove Leo Messi e Antonella Roccuzzo si sono uniti in matrimonio in una giornata piena di sole dell'inverno argentino. L'attaccante del Barcellona e la sua storica fidanzata si sono sposati in una sala di un hotel della città dove entrambi sono nati e cresciuti. Dopo un breve rito civile celebrato tra gli altri davanti ai figli Thiago (4 anni) e Mateo (1), Leo e Antonella sono usciti per qualche attimo dall'albergo per salutare la stampa e farsi fotografare mentre si baciavano appassionatamente. Lei con un vestito bianco dalla lunga coda e spalle scoperte, lui in abito scuro. Alla cerimonia civile presenti 260 invitati tra cui tanti i compagni di squadra come Fabregas, Pujol e Xavi Hernandez, Luis Suarez, Lavezzi e altri giocatori della nazionale agentina. L'ultimo a sbarcare all'aeroporto della città è stato Neymar, giunto insieme a Dani Alves a bordo del suo aereo privato. Dalle Bahamas sono arrivati Shakira e Gerard Piquè tra strette misure di sicurezza allestite sia dalle autorità locali sia da una società specializzata.Messi sempre molto attento al sociale ha chiesto ad amici e parenti di evitare costosi regali di nozze ma di fare invece una donazione alla sua fondazione che si occupa di garantire sostegno, soprattutto medico, ai bambini indigenti.