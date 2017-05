Maratona in meno di due ore, impresa fallita per un soffio

Milano (askanews) - Impresa fallita per un soffio. Il keniano Eliud Kipchoge ha fiorato il record assoluto per una maratona. Sulla pista dell'autodromo di Monza ha fallito l'assalto al muro delle due ore. Ha percorso la distanza di 42,195 chilometri tagliando il traguardo in 2:00:25.Il trentaduenne africano ha abbondantemente superato la miglior prestazione mondiale della disciplina, limando oltre due minuti e mezzo il record sulla maratona detenuto dal connazionale Dennis Kimetto a Berlino - in una competizione ufficiale - nel 2014. Il suo record però non sarà omologato.