Marc Marquez arriva in Thailandia per il primo MotoGp del Paese

Roma (askanews) - Il campione della MotoGp Marc Marquez è arrivato in Thailandia dove si terrà il primo Gran Premio nella storia dello Paese asiatico.La gara del Motomondiale si disputerà sul Chang International Circuit di Buriram, città situata a circa 400 km a Nordest di Bangkok. Marquez è stato accolto nella capitale thailandese con uno spettacolo tradizionale.Il circuito era stato testato lo scorso febbraio. In quell'occasione lo spagnolo e Pedrosa si erano rivelati i più veloci. Ma il campione in carica teme il meteo: pioggia e umidità, ha detto, sono tra i pericoli principali.