Marco Verratti fermato a Parigi per guida in stato di ebbrezza

Parigi (askanews) - Disavventura per Marco Verratti fermato a Parigi dalla polizia per guida in stato di ebbrezza. Il calciatore italiano del Psg è stato portato in commissariato dove gli agenti hanno constatato un tasso di alcolemia equivalente di un paio di bicchieri di vino. Nulla di particolare ma troppo per un neopatentato come Verratti. Il centrocampista azzurro ha chiesto scusa e sarà probabilmente sanzionato dal club."E' stata un po' dura, ho avuto due-tre giorni difficili, ho commesso un errore, ho sbagliato. Penso che queste cose non dovrebbero accadere, ma può capitare per questo ho chiesto scusa all'allenatore e a tutta la squadra e ho raccontato che cosa è successo. Spero che questa storia mi serva da lezione, ho dei figli e queste cose non si fanno. Mi scuso con i fan, perchè so che è importante tenere un comportamento corretto, ma posso dire che sul campo io do sempre il 100% e ora lo farò ancora di più perchè so che devo farmi perdonare".