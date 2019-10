Meetic sposa il rugby femminile con Le Rocce Chicken CUS Pavia

Milano, 25 ott. (askanews) - Per la prima volta in assoluto un sito specializzato nel settore del dating online, Meetic, diventa sponsor ufficiale di una squadra femminile di Rugby a 15 di sere A. Si tratta delle Rocce del Chicken CUS Pavia. Meetic affiancherà le ragazze per tutto l'arco della stagione 2019/2020 comparendo sulle nuove uniformi rosanere, unendo i propri valori a quelli di cui si fa portatore il rugby, supportando atlete forti e donne determinate che mettono il massimo impegno nello sport come nella vita e nelle proprie relazioni.Non è un caso che sia stato scelto il rugby, sport che si muove sempre più verso l'inclusività e la parità di genere e che sta spingendo molto per l'emancipazione femminile, tanto che la federazione mondiale World Rugby ha recentemente annunciato che le coppe del mondo maschili e femminili d'ora in poi avranno la medesima denominazione, cessando quindi di differenziare i tornei a seconda dei generi.Sono proprio i risultati raggiunti dalle Nazionale Italiana di Rugby a mettere a tacere ogni forma di preconcetto. Il secondo posto ottenuto all'ultimo Sei Nazioni rappresenta il punto più alto mai raggiunto per una nazionale italiana nel prestigioso torneo, risultato che piazza le azzurre al sesto posto nel ranking mondiale delle squadre nazionali. Il numero delle rugbiste tesserate nel nostro Paese, infatti, è cresciuto esponenzialmente nel corso degli ultimi anni: dal 2005 ad oggi - data d'istituzione del settore femminile - con una crescita percentuale superiore al 1000%, passando da 600 a oltre 8mila tesserate.Le Rocce del Chicken CUS Pavia nascono nel 2016 dalla fusione di due squadre: Il Chicken di Rozzano e le "Fenici" del CUS Pavia e Lodi. Le migliori giocatrici delle squadre si sono unite e dalla stagione 2015/2016 hanno regolarmente partecipato alla Serie A Femminile.