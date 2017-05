Mille miglia, il video dal drone della terza tappa Roma-Parma

Parma (askanews) - Ecco le splendide immagini dall'alto, riprese da un drone dell'organizzazione, della 90esima Mille Miglia, la gara di regolarità per auto d'epoca che si svolge sulle strade italiane aperte al traffico.Nella terza tappa, da Roma a Parma, le vetture storiche hanno affrontato la dorsale appenninica con la prima prova cronometrata sul Lago di Vico. Altre tappe: Viterbo, la città dei Due Papi, Montefiascone e Radicofani, nella Val d Orcia i panorami a tinte accese della Toscana con la parata in piazza del Campo a Siena, poi Monteriggioni, San Miniato, Montecatini e Pistoia fino a Parma via Modena e Reggio Emilia.Quarta e ultima tappa, domenica 21 maggio, da Parma a Brescia.