Biarritz (askanews) - A Biarritz, nei Pirenei francesi, la parata inaugurale dei campionati mondiali di surf. Un evento sportivo al quale partecipano 47 nazioni, tra cui l'Italia, alcune per la prima volta come l'Afghanistan, il Senegal o la Grecia.I partecipanti sfilano per le vie della città ospitante prima della cerimonia di apertura ufficiale del campionato. Il surf sarà disciplina olimpica per la prima volta ai giochi di Tokyo del 2020