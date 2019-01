MotoGp, Marquez e Lorenzo, la Honda presenta il suo dream Team

Madrid (askanews) - Una squadra di marziani con Marc Marquez e Jorge Lorenzo. Così si presenta a Madrid la Honda RC213V con cui cercherà di difendere entrambi i titoli, piloti e costruttori, conquistati nel 2018 in Moto Gp."Entrambi lotteremo per lo stesso obiettivo. Solo uno vince anche se siamo nella stessa squadra, però all'interno del team entrambi vogliamo il meglio" ha detto Marquez alle prese con l'infortunio alla spalla che ne ha condizionato tutto l'inverno."Il fatto che ci siamo due piloti forti e campioni fa crescere il livello della squadra. E' uno stimolo continuo a migliorare sia in pista sia fuori. La competizione che ci sarà con Marc sarà naturale, avremo la stessa moto e non ci sono scuse se lui ti batte" ha concluso agguerrito Lorenzo.La sfida è aperta.