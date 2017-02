Muay Thai, sabato 18 febbraio a Monza il titolo mondiale Wbc

Roma, (askanews) - Conto alla rovescia per il più grande evento di Muay Thai in Italia. Sabato 18 febbraio al palazzo dello sport di Monza i più grandi atleti al mondo della Muay Thai e K-1 si ritroveranno al "Ring War", la manifestazione più importante del nostro Paese che ospiterà 14 incontri tra cui due campionati mondiali, oltre al prestigioso titolo della Wbc. Diego Calzolari, coordinatore nazionale della Federazione Italiana Kick Boxing Muay Thai Savate (Fikbms) presenta l'evento."Sarà una grande serata, si prevedono 14 combattimenti di cui la gran parte internazionali, il match clou sarà nientemeno che il titolo mondiale della Wbc tra Joseph Lasiri il nostro portabandiera, contro Mohamed Boushareb dalla Francia. Abbiamo un altro titolo mondiale molto prestigioso tra Anouar Khamlali che combatterà contro l'imbattuto Armin Pumpangnuang dalla Thailandia, per cui regolamento vero e proprio come negli stadi thailandesi".Diversi saranno gli atleti italiani impegnati negli incontri, sia sul fronte internazionale, con un titolo mondiale a torneo con atleti della Thailandia e della Grecia, sia in competizioni per il titolo italiano."Abbiamo un terzo titolo mondiale con la formula 'marathon', ovvero a torneo dove due italiani, Luca Roma e Eugenio Donato sfideranno la Thailandia e la Grecia per vedere chi è il più forte e vincere la cintura mondiale. Tutto questo e ancora di più con il titolo italiano professionisti tra le due campionesse, Cristina Caruso e Alessia Coluccia. Tanti combattimenti tutti a regolamento tradizionale tra i migliori combattenti italiani, europei e da tutto il mondo. Vi aspettiamo il 18 febbraio al palasport di Monza per la quarta edizione di Ring War".