Napoli, cresce l'attesa prima del match di Champions col Real

Castel Volturno (askanews) - Cresce l'attesa a Napoli in vista del match di Champions league tra la squadra partenopea e il Real Madrid. Gli azzurri hanno completato l'ultimo allenamento a Castel Volturno prima di volare a Madrid dove incontrerà i galacticos al Bernabeu nella partita valevole per gli ottavi di finale del trofeo."Con tutto il rispetto per Maradona, che guardavo sempre quando avevo 14 anni ed è stato uno dei migliori se non il migliore di sempre, temo di più i giocatori che scenderanno in campo. Noi abbiamo le nostre armi e sarà una grande partita", ha commentato, intanto, il tecnico del Real, Zinedine Zidane.