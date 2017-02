Parigi (askanews) - "Made for sharing": è lo slogan della candidatura di Parigi per ospitare i Giochi Olimpici del 2024 che è stato esposto sulla Tpur Eiffel. Il sindaco della capitale francese Anne Hidalgo e il comitato organizzaore hanno "acceso" il monumento simbolo di Parigi i colori e lo slogan della candidatura. Il Cio a settembre deciderà la città che ospiterà i Giochi Olimpici. In lizza, oltre a Parigi, ci sono Los Angeles e Budapest.