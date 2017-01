Panini presenta la 56esima edizione dell'Album dei calciatori

Milano, (askanews) - Torna, puntuale come ogni anno, l'Album dei calciatori Panini, giunto alla 56ma edizione e diventato ormai un fenomeno sociale con un milione e mezzo di collezionisti e 5 milioni di copie stampate. Numeri che fanno di Panini uno dei più grandi gruppi di settore a livello globale con una quota di mercato vicina al 50%. Fra le novità di questa edizione, album e figurine in formato maxi, le caricature di undici campioni realizzate dai collezionisti e tanti premi con i punti inseriti all'interno delle bustine. L'album conta 128 pagine da riempire con 745 maxi figurine ed è caratterizzato da una copertina ispirata ad un'opera di street art che ritrae un calciatore in rovesciata su un grande stadio stilizzato. Antonio Allegra, direttore mercato Italia della Panini: "La collezione 2016-2017 è una collezione esagerata, ricchissima. Più grande l'album, più grandi le figurine, tanti materiali speciali, tanti contenuti editoriali in più veramente tutti da scoprire".L'album si apre con la sezione dedicata ai "simboli" della Serie A TIM con figurine di loghi e trofei e palloni ufficiali. A ogni club di Serie A sono dedicate quattro pagine: nelle prime due sono presenti le figurine di 22 calciatori nella terza e quarta pagina, invece, sono presenti figurine dell'allenatore, dello scudetto e di altre curiosità. Alle 22 squadre di Serie B, invece, è dedicata una pagina seguono quelle dedicate alla Lega Pro, alla Serie D e alla Serie A Femminile. Diverse le sezioni speciali fra cui "Serie A: Record da campioni": realizzata con "La Gazzetta dello Sport", per celebrare i record di 5 grandi campioni; "Calciomercato - l'Originale", in collaborazione con il programma di Sky Sport e la sezione "Film del Campionato" con 20 figurine speciali che racconteranno la storia della stagione 2016-17.