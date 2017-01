Povero Maracanà, il tempio del calcio abbanonato al degrado

Rio de Janeiro (askanews) - Il 5 agosto del 2016 il nuovo Maracanà era un trionfo di fuochi e di colori per la cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici di Rio de Janeiro. Sembrano passati anni ma non sono nemmeno sei mesi e oggi il tempio del calcio vive in stato di totale abbandono.Erba alta fuori dall impianto, e un manto giallastro nel campo di calcio, lo stadio che ha visto esibirsi Zico e Pelé ora al suo esterno è un rifugio per clochard e piccioni.Il Maracanà è chiuso perché non ha un gestore. Maracana S.A, società che lo aveva in gestione, aveva un contratto in scadenza a dicembre. Dopo una partita tra vecchie stelle del calcio a fine anno, è stato abbandonato. Nessuno paga le bollette e la manutenzione delle strutture. Dopo poche settimane il risultato è questo.La struttura dello stadio è di proprietà dello Stato di Rio de Janeiro, ma la politica locale non si è impegnata nella gestione, nonostante il Maracanà sia una istituzione della città nonché una importante attrazione turistica. "Avremmo voluto visitarlo - dice rammaricato un turista argentino - è uno stadio importante per il Sudamerica, come il River in Argentina. E' davvero un peccato"."Nel nostro tour è prevista una tappa al Maracanà - racconta una guida turistica - Ci fermiamo qui per fare una foto dall'esterno visto che ora non si può entrare"Due società europee si sono fatte avanti per prendere lo stadio in gestione, ma le cose vanno per le lunghe e il tempio del calcio intanto è sempre più abbandonato al degrado.