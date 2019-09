Ravenna, misteriosa scia di fuoco in cielo: era un aliante

Ravenna, 2 set. (askanews) - Psicosi ufo nei cieli di Ravenna dove, nella serata di venerdì 30 agosto 2019, in molti hanno avvistato in cielo una misteriosa scia luminosa. Alcuni cittadini hanno avvertito le forze dell'ordine, molti hanno immortalato la scena con gli smartphone, postando i video sui social.Il mistero però è stato svelato dopo qualche ora; si trattava della esibizione "in notturna" dell'aliante acrobatico del già campione del mondo di specialità Luca Bertossio, sull'aeroporto La Spreta di Ravenna per la cerimonia di chiusura del terzo Fai World Cup of Wingsuit flying, campionato mondiale di paracadutismo, specialità "tuta alare".