Record per il surfista Jordy Smith che entra nella storia

Roma, (askanews) - Record per il surfista sud-africano Jordy Smith che entra nella storia del J-Bay. Il padrone di casa ha sbaragliato tutti, compreso l'italiano Leonardo Fioravanti, uscito a testa alta dal contest con due onde sopra gli 8 punti.L'impresa del surfista è stata resa ancor più epica da uno squalo, che ha terrorizzato surfisti e organizzatori saltando tra le onde a poca distanza dal luogo della competizione.Jordy Smith entra nella storia perché in 40 anni di storia del surf professionistico è solo la decima volta che si verifica un perfect 20, ed è la prima volta che succede a Jeffrey's Bay, in Sudafrica.