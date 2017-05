San Pietroburgo (askanews) - Lavori in corso e a pieno ritmo in Russia in vista del campionato mondiale di calcio 2018, che si terrà nel Paese dal 14 giugno al 15 luglio del prossimo anno.Le autorità russe, nonostante permanga qualche incertezza sulla qualità del campo, assicurano che il nuovo stadio di San Pietroburgo sarà già pronto nel mese di giugno 2017 in tempo per ospitare le partite della Confederation cup.