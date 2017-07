Show dei bolidi di Formula 1 per le strade del centro di Londra

Londra (askanews) - Spettacolare esibizione dei bolidi di Formula 1 a Londra in vista del Gp di Silverstone. Sotto gli occhi di migliaia di fan è andato in scena "F1 Live London" la gara esibizione nel centro della City. Le monoposto che hanno fatto la storia del Circus si sono date battaglia su una pista urbana preparata nelle vie centrali della capitale britannica. Dalle vetture storiche fino a quelle più attuali: in pista, ad esempio la McLaren Honda MP4/6 del 1991 con la quale Ayrton Senna vinse il suo terzo mondiale, o la Renault RS01, la prima vettura turbo nella storia della F1. A girare intorno a Trafalgar Squadre quasi tutti i piloti che domenica scenderanno in pista: Vettel, Raikkonen Ocon, Perez, Grosjean, Stroll, Ricciardo, Verstappen, Bottas e altri ancora.